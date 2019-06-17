Медицинский центр в Нижнем Тагиле назвали в честь Владислава Тетюхина

16:08 | 19.06.2019

Фото: yandex.ru/images

В Нижнем Тагиле госпиталь, который основал Владислав Тетюхин, официально назвали в честь создателя.



Сегодня, 19 июня, в реестр внесли запись о переименовании госпиталя. Теперь он известен как «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина». Вывеску на здании вскоре должны сменить.



Напомним, что госпиталь был создан на средства мецената Владислава Тетюхина в 2014 году. В апреле этого года меценат скончался после длительной болезни.

