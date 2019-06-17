Госдума поддержала предложение уральского депутата о запросе информации по уничтожению пригодной в пищу «санкционки»

19:45 | 18.06.2019

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Ионин (фракция «Справедливая Россия») совместно со своим коллегой Анатолием Грешневиковым внесли в парламент протокольное поручение по запрету уничтожения пригодных для употребления в пищу продуктов питания.



«Откровенный бред - уничтожать годные продукты, вместо того, чтобы безвозмездно передать их нуждающимся. Но сегодня именно так поступают с тоннами продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго», – заявил Дмитрий Ионин, напомнив, что недавно Роспотребнадзор выступил с предложением по разработке нормативно-правовых актов о запрете захоронения и уничтожения продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.



«Зачем тратить существенные бюджетные деньги на уничтожение продуктов, которые могут пригодиться. Сейчас продукты, попадающие в нашу страну в нарушение санкций - уничтожаются. Но когда сжигают пригодную для потребления ветчину или давят бульдозером свежие головки сыра, то многие начинают справедливо негодовать», – продолжил депутат.



В развитие предложения Роспотребнадзора Ионин и Грешневиков внесли протокольное поручение по обращению в Правительство России, которое Госдума единогласно поддержала.