В Екатеринбурге легковушка Kia Rio залетела под новый трамвай

19:24 | 18.06.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Екатеринбурге на Уралмаше на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием легковушки Kia Rio и нового трамвая «Уралтрансмаша».



Водитель легковушки начал поворачивать, не убедился в безопасности своего манёвра и на скорости заехал под движущийся трамвай.



На момент аварии в Kia Rio находился только водитель. В результате произошедшего он не пострадал - отделался лишь испугом. Удар пришёлся автомобилю в левую часть. Трамвай также получил повреждения.