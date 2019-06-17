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19:24 | 18.06.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге легковушка Kia Rio залетела под новый трамвай
Водитель легковушки начал поворачивать, не убедился в безопасности своего манёвра и на скорости заехал под движущийся трамвай.
На момент аварии в Kia Rio находился только водитель. В результате произошедшего он не пострадал - отделался лишь испугом. Удар пришёлся автомобилю в левую часть. Трамвай также получил повреждения.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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