В Екатеринбурге задержали находившегося в международном розыске уроженца Казахстана

19:18 | 18.06.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали гражданина, который находился в международном розыске в связи с подозрением в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом потерпевшего.



Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в «сети» свердловских полицейских угодил уроженец Казахстана по имени Михаил 1988 года рождения. Он может быть причастен к громкому преступлению, совершенному в ночь с 16 на 17 декабря 2009 года в КРЦ «Плазма» в городе Петропавловск в Казахстане.



По предварительным сведениям, в ходе произошедшего конфликта, быстро перешедшего в драку, местному жителю по имени Булат 1988 года рождения при помощи колюще-режущего предмета был нанесен удар в область брюшной полости. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. От полученных травм он скончался 20 декабря 2009 года.



Силовики возбудили уголовное дело. В связи с тем, что фигурант скрылся от органов следствия, 10 января 2010 года его, заочно арестовав, объявили в розыск. Сыщики выяснили, что он скрылся на территории Российской Федерации, где проживал в разных населенных пунктах по поддельным документам. В столице Среднего Урала, когда посещал фитнес центр, представлялся именем Сергей.



Представители МВД задержали подозреваемого в микрорайоне Краснолесье. При себе загулявшийся на свободе гражданин имел нож и травматическое оружие, которое сейчас направлено на экспертизу. В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Затем он будет доставлен под конвоем в Петропавловск с целью производства необходимых следственных действий.