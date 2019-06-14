Школьник из Екатеринбурга покорил жюри Международного творческого конкурса

В Республике Беларусь состоялся I Международный конкурс творчества «Unicum kids». В нем принял участие ученик Детской хоровой школы №1 Романов Николай, стипендиат премии «Талантливые дети - талантливый город» из Екатеринбурга. Уже в первом туре, сыграв на фортепиано «Фантазию - экспромт» ор.66 Шопена, Николай покорил авторитетное жюри конкурса.После виртуозного исполнения во втором туре «Детской польки» Михаила Глинки юный талант из Екатеринбурга получил Специальный приз от председателя жюри международного конкурса Народного артиста Республики Молдова Николая Усачева и Диплом Лауреата 1 степени.Как сказал сам Николай, такому успешному выступлению на конкурсе он обязан, прежде всего своему педагогу по классу фортепиано Марине Федоровне Казанцевой, заслуженному работнику культуры РФ.