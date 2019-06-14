Новости дня
15:11 | 18.06.2019
Школьник из Екатеринбурга покорил жюри Международного творческого конкурса
После виртуозного исполнения во втором туре «Детской польки» Михаила Глинки юный талант из Екатеринбурга получил Специальный приз от председателя жюри международного конкурса Народного артиста Республики Молдова Николая Усачева и Диплом Лауреата 1 степени.
Как сказал сам Николай, такому успешному выступлению на конкурсе он обязан, прежде всего своему педагогу по классу фортепиано Марине Федоровне Казанцевой, заслуженному работнику культуры РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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