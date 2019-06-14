Жители Нижнего Тагила поддержали строительство моста через Тагильский пруд

14:57 | 18.06.2019

Фото: ural.kp.ru

В Нижнем Тагиле состоялись слушания по строительству моста через Тагильский пруд, на котором присутствовали 243 жителя города, которые специально зарегистрировались, чтобы присутствовать при принятии важного решения. В итоге 241 человек согласился со строительством, двое воздержались.



Проект моста презентовал инженер «Уралгипротранс» Пётр Евдокимов, отметивший, что идея строительства моста не нова, вытекает из логики градостроительного развития. По его словам, таким образом город получит оптимизацию транспортной схемы и снижение нагрузки на центр, поскольку не менее 30 процентов транспорта уйдёт в объезд.



Более 1,2 млрд рублей на строительство моста будут выделены за счёт налоговых отчислений ЕВРАЗа. В целом, стоимость постройки сооружения составит около 3,8 млрд рублей, из которых 500 млн уже выделены из областного бюджета в этом году. В 2020 и 2021 годах Нижний Тагил получит ещё 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно. Строительство планируется завершить в 2022 году. Мост через Тагильский пруд длинной 400 метров соединит Свердловское шоссе и Гальяно-Горбуновский массив.