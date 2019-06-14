Власти Свердловской области хотят вывести местные IT-компании на международный рынок

14:42 | 18.06.2019

Фото: fishki.net

К 2024 году экспорт IT-услуг местных компаний удвоится и дорастет до 48,5 млн долларов. На это рассчитывают власти Свердловской области.



Как сообщает региональный департамент информполитики, в рамках разработанной экспортной стратегии, выполненной по поручению губернатора Евгения Куйвашева, будут наращиваться поставки IT-продукции.



Чтобы достичь этой цели, власти намерены помогать представителям IT-отрасли с участием в выставках, конференциях и различных международных мероприятиях. Свердловское правительство рассматривает экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.



Также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов предложил компаниям принять участие в формировании плана международных мероприятий правительства Среднего Урала.