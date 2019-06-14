На территории Екатеринбурга исчезнут оптовые базы

14:27 | 18.06.2019

Власти Екатеринбурга придумали новый масштабный строительный проект: они хотят создать четыре новые производственно-логистические площадки за пределами города. Об этом сообщила председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева.



Площадки разместят в районе Ново-Свердловской ТЭЦ, Горного Щита, Ново-Кольцовского тракта и Сидельниково.



Комплексы будут строить с целью освобождения экономически привлекательных районов города (в частности ЖБИ, развязку возле Калины и улицу Завокзальную) от оптовых баз.



На производственно-логистических площадках, помимо баз оптовой торговли, разместятся гостиницы и стоянки для большегрузного транспорта, производство продуктов питания и товаров народного потребления малым бизнесом, а также розничная торговля.



Однако, как считает Елена Чернышева, постройка таких комплексов вызовет негодование предпринимателей.