В Екатеринбурге разыскивают несовершеннолетнюю девушку

21:31 | 17.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропала 17-летняя Исмайлова Алиса Насировна. С 15 июня местонахождение девушки неизвестно. Может находится в любом месте в Свердловской области.



Приметы: рост 180 см., нормального телосложения, тёмно-русые волосы до плеч, карие глаза.



В момент исчезновение была одета в зелёную футболку с принтом,черные узкие джинсы, ярко-розовые кроссовки и очки. С собой имела чёрный рюкзак и сумку на поясе.



Если вы видели Исмайлову Алису или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-932-117-67-58, Дмитрий.