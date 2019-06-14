На Сортировке в Екатеринбурге сгорели три гаража

В понедельник, 17 июня, в Екатеринбурге на улице Ангарская сгорели вещи и внутренняя отделка трёх металлических гаражей. Площадь пожара составила полсотни квадратных метров.Судя по фотографиям, автомобили на момент возгорания в гаражах не находились. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали восемь человек личного состава и две единицы техники. Спасателям удалось оперативно потушить пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня.В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.