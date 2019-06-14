Поиски безрезультатны: уральский аквалангист пропал в Крыму во время ловли моллюсков

В минувший четверг, 14 июня, в Крыму пропал уральский дайвер Дмитрий Осипов. Четверо мужчин, в числе которых был свердловчанин, отправились на лодке ловить рапанов (хищных морских моллюсков) и до сих пор не вернулись.Поиски уральца проходили на акватории и побережье. Также была обследована береговая линия длиной 17 километров. На следующий день после исчезновения, 15 июня, самолёт МИ-8 обследовал большую часть акватории Чёрного моря, однако поиски успехом не увенчались.Позже министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что поиски приостановлены. Родные и близкие Дмитрия с таким решением не согласны, поэтому стараются найти уральского дайвера самостоятельно.