Байкер из Екатеринбурга смог отсудить у дорожников 688 тысяч

15:29 | 17.06.2019

Фото: harley-devidson.com

Мужчина-мотоциклист из Екатеринбурга пеопал в ДТП еще в 2017 году. Он ехал на мотоцикле Harley Davidson по улице Токарей, где шли ремонтные работы. Из-за этих работ образовался перепад асфальтобетонного покрытия: длиной три метра, шириной 11,6 метров и глубиной — 10 сантиметров. Попав на проблемный участок дороги, мужчина получил травмы, а мотоцикл — механические повреждения.



В суде было установлено, что дорожные знаки на проблемном участке были поставлены с нарушениями. Ограничение максимальной скорости» и знак «Неровная дорога» находились не на месте, а предупреждения о ремонте и сигнальные фонари и вовсе установлены не были.



В итоге мужчине удалось отсудить 688 467 рублей у треста Уралспецстрой, который проводил ремонтные работы, несмотря на то, что трест подавал иск в высшие инстанции, чтобы установить, что мужчина превысил скоростной режим.

