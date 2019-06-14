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15:04 | 17.06.2019
Фото: agenda-u.org
Собор Святой Екатерины начнут строить не раньше конца 2020 года
На пресс-конференции по итогам своей полугодовой работы Бидонько заявил, что прежде, чем строить храм, нужно изучить общественное мнение. Пусть это законодательно не прописано, но это должно быть правилом. Общественное мнение тоже может меняться, но, если ты решил, что правильно делаешь, формируй общественное мнение в свою сторону, доказывай, что делаешь правильно.
В пример вице-губернатор привел ситуацию в Первоуральске, где согласились строить часовню в роще, хотя местные жители первое время тоже выступали против стройки.
- Пример с Корабельной рощей в Первоуральске: там заложили камень для часовни, общественность возмутилась, я поехал посмотреть, что там происходит. Во-первых, это сейчас дремучие заросли. Угрюмое впечатление. В середине парка поле небольшое (без деревьев), которое выделено под часовню, там заложили камень. Мы собрались со всеми и предложили разработать проект реконструкции парка, мы включаем его в областную программу, это недешево — 40–50 миллионов, и параллельно с благоустройством парка строим часовню. Мы там пробыли два часа и не услышали ни одного аргумента против такого решения, - рассказывает Бидонько.
Также вице-губернатор отметил, что в четверг эксперты должны определиться с теми площадками, которые подходят для строительства. После будет проведен опрос. Предположительно, он будет осенью.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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