Портал Е1 оштрафуют за рекламу из «Яндекс.Директа»

14:06 | 17.06.2019

ru.freepeak.com

Порталу Е1 вынесено предупреждение за размещение незаконной рекламы, которая появилась на странице в СМИ через систему «Яндекс.Директ». Юристы считают данное решение прецедентным, так как ответственность за контекстную рекламу несет система, размещающая ее.



В Е1 заявляют, что намерены обращаться в верховный суд: они технически не могут отследить, какая реклама показывается через систему тому или иному пользователю.



Обычно в случаях размещения незаконной контекстной рекламы наказывается система, а не СМИ, портал или блог.