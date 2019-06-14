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14:04 | 17.06.2019

Полиция Екатеринбурга предупреждает: 5 главных способов мошенничества

Сотрудники екатеринбургской полиции в очередной раз напоминают о распространенных случаях мошенничества в отношении пожилых людей.

Полицейские призывают самих пенсионеров, а также их родственников быть бдительными и не передавать свои денежные средства незнакомым и малознакомым людям.

УМВД России по г. Екатеринбургу разработана памятка, которая содержит описание основных видов мошенничеств и алгоритм действий при попытке обмана.

Полиция Екатеринбурга предупреждает: 5 главных способов мошенничества


Полиция рекомендует гражданам ознакомиться с данной памяткой и передать ее своим знакомым или родным.

© «Вечерние Ведомости»

 


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