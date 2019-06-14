Полиция Екатеринбурга предупреждает: 5 главных способов мошенничества

Сотрудники екатеринбургской полиции в очередной раз напоминают о распространенных случаях мошенничества в отношении пожилых людей.Полицейские призывают самих пенсионеров, а также их родственников быть бдительными и не передавать свои денежные средства незнакомым и малознакомым людям.УМВД России по г. Екатеринбургу разработана памятка, которая содержит описание основных видов мошенничеств и алгоритм действий при попытке обмана.Полиция рекомендует гражданам ознакомиться с данной памяткой и передать ее своим знакомым или родным.