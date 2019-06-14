Новости дня
13:53 | 17.06.2019
Почти полторы сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные
Кроме этого, сотрудниками ГИБДД было выявлено 78 фактов, когда транспортными средствами управляли водители, никогда не получавшие водительского удостоверения, также был задержан 21 водитель, ранее лишенный права управления, но несмотря на это управляющий транспортными средствами.
Напомним, что за 5 месяцев по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли уже 20 человек. Водителями, не имеющими права управления, совершено 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и еще 55 получили травмы.
Так, в воскресенье, в Кушве, водитель, никогда не получавший водительского удостоверения, совершил ДТП, в результате которого погиб сам и травмировал пассажира. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Галант», разогнался до170 км/ч и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:29 | 17.06.2019
Байкер из Екатеринбурга смог отсудить у дорожников 688 тысяч
15:21 | 17.06.2019
Капитальные вложения в развитие инфраструктуры Перми обсудили на городской инвесткомиссии
15:04 | 17.06.2019
Собор Святой Екатерины начнут строить не раньше конца 2020 года
14:06 | 17.06.2019
Портал Е1 оштрафуют за рекламу из «Яндекс.Директа»
14:04 | 17.06.2019
Полиция Екатеринбурга предупреждает: 5 главных способов мошенничества
14:01 | 17.06.2019
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт выездные приёмы горожан
13:39 | 17.06.2019
Пот уральских рок-звёзд дорого обошелся авиакомпании S7
13:31 | 17.06.2019
В Екатеринбурге сгорел «дворец» в Цыганском поселке
13:24 | 17.06.2019
В отдаленных территориях Прикамья начали проводить экспресс-тесты на онкопатологии
12:58 | 17.06.2019
Губернатор поручил главе Добрянского городского округа ускорить работу по ремонту проблемных домов
12:50 | 17.06.2019
В Пермском педагогическом университете прошел круглый стол «Актуальные проблемы изучения истории медицины и образования города Перми»
12:38 | 17.06.2019
Благодаря господдержке предприятию в Добрянке удалось наладить производство черной икры
12:32 | 17.06.2019
Священник екатеринбургской епархии может попасть под суд
12:30 | 17.06.2019
В Пермь придет летняя погода
12:13 | 17.06.2019
В Свердловской области появятся учебные заведения по типу финских
11:43 | 17.06.2019
Мэрия объяснила причину пропажи остановочных комплексов в Екатеринбурге
10:46 | 17.06.2019
К середине этой недели в Екатеринбурге и области станет теплее
10:05 | 17.06.2019
Клещевой энцефалит подтвержден у нескольких жителей Курганской области
09:41 | 17.06.2019
На радость Соловьеву: неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург
09:27 | 17.06.2019
В выходные в Екатеринбурге отмечали Сабантуй
09:10 | 17.06.2019
В Екатеринбурге пьяный водитель сбил 15-летнего подростка
19:40 | 16.06.2019
В составе ФК «Урал» пополнение: из польской «Медзи» в свердловский клуб перешёл Рафал Аугустыняк
15:55 | 16.06.2019
Екатеринбургский сквер исключат из списка: голосование за место для храма проведут в сентябре
14:19 | 16.06.2019
В коллективном саду в Свердловской области произошёл пожар
12:29 | 16.06.2019
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере у театра Драмы
11:56 | 16.06.2019
Вооружённые силовики ворвались сегодня ночью на вечеринку в «Доме печати» в Екатеринбурге
10:57 | 16.06.2019
Во время остановки в Екатеринбурге в поезде скончалась женщина
09:21 | 16.06.2019
В минувшую пятницу в Екатеринбурге пропал человек