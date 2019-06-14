Почти полторы сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные

13:53 | 17.06.2019

Сотрудниками ГИБДД Свердловской области за минувшие выходные задержано 98 нетрезвых водителей. Кроме этого, за два дня, субботу и воскресенье, 14 водителей задержаны за нетрезвое вождение повторно и теперь они понесут уже уголовную ответственность. Еще 24 водителя отказались от прохождения освидетельствования, но при этом признаки опьянения у них присутствовали, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.



Кроме этого, сотрудниками ГИБДД было выявлено 78 фактов, когда транспортными средствами управляли водители, никогда не получавшие водительского удостоверения, также был задержан 21 водитель, ранее лишенный права управления, но несмотря на это управляющий транспортными средствами.



Напомним, что за 5 месяцев по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли уже 20 человек. Водителями, не имеющими права управления, совершено 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и еще 55 получили травмы.



Так, в воскресенье, в Кушве, водитель, никогда не получавший водительского удостоверения, совершил ДТП, в результате которого погиб сам и травмировал пассажира. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Галант», разогнался до170 км/ч и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево