Пот уральских рок-звёзд дорого обошелся авиакомпании S7

13:39 | 17.06.2019

Фото: S7.ru

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года. Среди пассажиров того рейса были музыканты рок-группы «Чайф». Именно они обратились с жалобой.



Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Температура на борту самолёта Embaer 170 во время полёта резко повысилась. Кроме того, перед вылетом пассажиров при температуре на улице минус 25 градусов долгое время держали в автобусе с открытыми дверями из-за опаздывающих людей.



В результате проверки, проведённой транспортной прокуратурой, авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП России (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно). Отмечается, что бортпроводников проинформировали об особенностях работы системы кондиционирования на данных самолетах.