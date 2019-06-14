В Екатеринбурге сгорел «дворец» в Цыганском поселке

Частный жилой дом загорелся сегодня утром на улице Викулова в Цыганском поселке в Екатеринбурге.Как сообщает служба спасения «Сова», огонь охватил 220 кв. м. здания. К счастью обошлось без пострадавших. Дом является бесхозным и в нём никто не живет.«На месте происшествия работает пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.Рядом с домом проходит газовая труба, поэтому помимо пожарных на месте работали специалисты газовой службы.