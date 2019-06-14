В составе ФК «Урал» пополнение: из польской «Медзи» в свердловский клуб перешёл Рафал Аугустыняк

19:40 | 16.06.2019

Фото: Рафал Аугустыняк / Instagram.com

Состав футбольной команды «Урал» пополнил защитник польского клуба «Медзь» Рафал Аугустыняк. По данным Przegląd Sportowy, «Медзь» заработает на продаже 25-летнего футболиста полмиллиона евро.



В сезоне 2017/2018 «Медзь» возглавила турнирную таблицу «Первой лиги», второго польского футбольного дивизиона, и отправилась в высший дивизион, однако удержаться там так и не смогла.



По итогам сезона 2018/2019 команда Аугустыняка вылетела из высшего дивизиона Польши. На счету поляка 22 матча, в которых он забил два гола и осуществил две голевые передачи.