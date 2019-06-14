В коллективном саду в Свердловской области произошёл пожар

14:19 | 16.06.2019

Фото: МЧС России / vk.com

Сегодня, 16 июня, в Свердловской области на 16-ом километре Полевского тракта произошёл пожар в коллективном саду. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.



В результате произошедшего никто не пострадал. Огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие и перегородки садового дома. Причины ЧП устанавливают пожарные дознаватели.