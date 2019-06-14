Вооружённые силовики ворвались сегодня ночью на вечеринку в «Доме печати» в Екатеринбурге

11:56 | 16.06.2019

Фото: Е1.RU

В ночь с субботы на воскресенье в Екатеринбурге на вечеринку в «Дом печати», где выступали диджеи, нагрянул ОМОН. Силовики были вооружены.



На улице возле здания находились две машины. В «Дом печати» зашли примерно десять силовиков. На некоторое время даже пришлось выключить музыку. Как сообщают очевидцы, сотрудники полиции также выбегали на улицу и проверяли чью-то машину.



В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на месте проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.