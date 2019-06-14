На Международном боксерском форуме в Екатеринбурге решили создать единую медицинскую базу

19:03 | 15.06.2019

Фото: tass.ru

На Всемирном боксерском форуме, проходящем в уральской столице, решили создать единую медицинскую базу для спортсменов, об этом сообщили в пресс-службе форума.



Такое решение приняли во время обсуждения медицинских правил и норм. Как отметил глава медкомиссии WBC Пол Уоллес, главной проблемой остаётся подделка справок. Многие боксёры выходят на бои с сотрясениями, это усугубляет уже полученные травмы. По мнению руководителя медицинского департамента Федерации бокса России Владислава Куршева, создание единой медицинской базы, где будет собрана информация о болезнях и травмах бойцов, поможет предотвратить летальные исходы.



Напомним, Международный боксёрский форум проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.