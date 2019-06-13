В Троицкую субботу жители Екатеринбурга почтили память близких митингом-реквиемом

17:29 | 15.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 15 июня, в Троицкую субботу, на екатеринбургском Мемориальном комплексе жертв политических репрессий прошёл траурный митинг и гражданская панихида в память об убитых в 1930-1950-е годы.



В митинге принимали участие не только жители Екатеринбурга, но и других уральских городов. По мнению организаторов, чтобы в России не повторились страшные события 1930-1950 годов, необходимо помнить и чувствовать ответственность за происходящее в нашей стране.



Стоит отметить, что в этот городская администрация традиционно организовала для родственников погибших в годы репрессий выезд на 12 км Московского тракта, к Мемориальному комплексу, на бесплатных автобусах.