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17:15 | 15.06.2019
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Фестиваль дворового футбола прошёл в Екатеринбурге
В ходе мероприятия соревновались девять футбольных команд, первое место взяли спортсмены из команды «Родник», на втором месте оказался «Космодром», а третье место взяли юноши из команды «Чкаловский».
После игр юношей награждали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области и секретарь СРО ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» в Свердловской области Михаил Ершов, исполнительный директор Федерации школьного спорта России Олег Гадючкин, а также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира, координатор федерального проекта «Детский спорт», член генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Ирина Роднина.
Ирина Родина поблагодарила ребят, их тренеров и родителей и организаторов за турнир, а также напомнила, что в августе состоится финал фестиваля в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что Всероссийский фестиваль дворового футбола в регионах России впервые проводится в рамках проекта «Детский спорт».
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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