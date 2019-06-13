С заботой о будущем: в Екатеринбурге прошел показ экологичной детской моды

В пятницу, 14 июня, жители Екатеринбурга отпраздновали посадку первой аллеи Строителей. В рамках программы мероприятия прошел показ модной и экологичной детской одежды «Тренды лета 2019 года».Дизайнеры уральской марки «Бими» Екатерина Мисоченко и Анастасия Буздина рассказали, что при создании коллекции вдохновлялись воспоминаниями о теплых летних прогулках по берегу моря. Именно поэтому ключевым принтом их коллекции стала полоска.Для производства моделей девушки использовали только лён и хлопок, окрашенные натуральными красителями. Пошив коллекции осуществлялся на небольшой частной фабрике без использования дешевой рабочей силы и, что немаловажно, при производстве отсутствовали отходы.Мы внимательно изучили модели, представленные на подиуме, и пришли к выводу, что с удовольствием надели бы их на своих детей.Платье из хлопка с рюшами превратит любую девочку в принцессу, а разноцветные пуговицы добавят игривости. В сочетании с голографическими кроссовками смотрится очень современно и стильно: образ подойдет и для праздника, и для прогулок во дворе. Бегать, играть и, например, кататься на самокате.Юбка-баска разбавит повседневный образ, привнеся в него смелость. Натуральный цвет льна и большие накладные карманы - однозначно тренд. Кстати, футболка с принтом - хороший выбор для прогулки.Образ для дерзких девчонок. Свободные яркие брюки, в которых, кажется, можно делать все, что угодно, ассиметричная белая рубашка с жестким воротом и белые кроссовки - вот секрет того, как быть самой модной хулиганкой двора.Этот образ нам понравился своей "взрослостью": подвернутые брюки натурального цвета стилист бренда умело сочетает с белой комфортной рубашкой и массивными кроссовками в стиле ugly shoes.Ключевым принтом коллекции стала привычная нам полоска в необычном исполнении. Ассиметричный рисунок на топе из хлопка, базовые свободные шорты и белые кеды – беспроигрышный вариант как для отдыха на море, так и для города.Не забыли дизайнеры и о моделях для мальчиков. Этот образ - настоящая находка для маленького джентльмена. Белизна брюк, футболки и кроссовок эффектно подчеркивает пиджак электрического синего цвета.