Школы нового формата появятся в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой по созданию в регионе образовательных центров нового типа, отличающихся от обычных учебных заведений подходами к организации пространств и учебного процесса.Как сообщает департамент информационной политики, идея создания школ и вузов нового формата пришла к губернатору после посещения Финляндии в апреле месяце этого года, где глава региона посетил несколько образовательных центров. Одной из целей поездки как раз и было изучение применяемой там модели образования, которая считается одной из передовых в мире.«То, что мы увидели, сильно отличается от традиционных российских школ и вузов. Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера», — написал после поездки Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.В Свердловской области готовность к участию в пилотном проекте на условиях государственно-частного партнёрства выразила группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод).14 июня, Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым и архитектором из голландского бюро «Ателье Про» госпожой Паскаль.Как сказал на встрече Андрей Комаров, школа нового формата должна быть построена за городом в формате кампуса, и у компании уже есть вариант площадки для ее размещения.В свою очередь Евгений Куйвашев отметил, что решение уже принято и подобных экспериментальных проектов в Свердловской области будет пять.«Мы должны двигаться в сторону выработки новых решений и внедрения новых практик, начиная от строительства до формирования образовательных программ и самой образовательной среды. Первый, пилотный, проект на условиях государственно-частного партнерства выразил готовность реализовать Андрей Ильич Комаров. Вместе с тем мы будем реализовывать и остальные, поскольку мы для себя приняли решение, что таких экспериментальных проектов будет пять. Они должны быть разными. И, конечно, речь идет о создании новых образовательных пространств не только для школ, но и вузов. У нас есть амбициозная задача по строительству нового корпуса Уральского федерального университета», — сказал губернатор.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области