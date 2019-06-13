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14:01 | 15.06.2019

Школы нового формата появятся в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой по созданию в регионе образовательных центров нового типа, отличающихся от обычных учебных заведений подходами к организации пространств и учебного процесса.

Как сообщает департамент информационной политики, идея создания школ и вузов нового формата пришла к губернатору после посещения Финляндии в апреле месяце этого года, где глава региона посетил несколько образовательных центров. Одной из целей поездки как раз и было изучение применяемой там модели образования, которая считается одной из передовых в мире.

«То, что мы увидели, сильно отличается от традиционных российских школ и вузов. Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера», — написал после поездки Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В Свердловской области готовность к участию в пилотном проекте на условиях государственно-частного партнёрства выразила группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод).

Школы нового формата появятся в Свердловской области

Школы нового формата появятся в Свердловской области

Школы нового формата появятся в Свердловской области

14 июня, Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым и архитектором из голландского бюро «Ателье Про» госпожой Паскаль.

Школы нового формата появятся в Свердловской области

Как сказал на встрече Андрей Комаров, школа нового формата должна быть построена за городом в формате кампуса, и у компании уже есть вариант площадки для ее размещения.

Школы нового формата появятся в Свердловской области

В свою очередь Евгений Куйвашев отметил, что решение уже принято и подобных экспериментальных проектов в Свердловской области будет пять.

«Мы должны двигаться в сторону выработки новых решений и внедрения новых практик, начиная от строительства до формирования образовательных программ и самой образовательной среды. Первый, пилотный, проект на условиях государственно-частного партнерства выразил готовность реализовать Андрей Ильич Комаров. Вместе с тем мы будем реализовывать и остальные, поскольку мы для себя приняли решение, что таких экспериментальных проектов будет пять. Они должны быть разными. И, конечно, речь идет о создании новых образовательных пространств не только для школ, но и вузов. У нас есть амбициозная задача по строительству нового корпуса Уральского федерального университета», — сказал губернатор.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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