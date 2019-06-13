Во время форума в Екатеринбурге стало известно о создании Всемирного боксёрского фонда

13:47 | 15.06.2019

Фото: боксинг33.рф

В Екатеринбурге во время Международного боксёрского форума стало известно о создании Всемирного боксёрского фонда, который возглавит генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв.



Как отметил президент IBF Дэрил Пиплз, фонд поспособствует развитию бокса, будет помогать спортсменам. В управлении будут участвовать президенты различных боксёрских организаций и олимпийские чемпионы.



Напомним, Международный боксёрский форум проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.