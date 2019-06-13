Оба опрокинулись: на Серовском тракте столкнулись два автомобиля

На Серовском тракте произошло ДТП, в котором столкнулись «Тойота-Камри» и «ВАЗ-21099». Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, оба автомобиля после удара выбросило с проезжей части, где произошло их опрокидывание.Уточняется, что авария произошла утром, около 6 часов. В результате водитель и 4 пассажира иномарки были травмированы, один из пассажиров скончался в больнице.По предварительной версии, ДТП произошло из-за того что водитель «Тойоты» уснул за рулём. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.