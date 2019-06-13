На площадке Шестого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине открылся стенд Свердловской области

12:56 | 15.06.2019

Фото: официальный портал правительства Свердловской области

В Харбине на площадке Шестого Российско-Китайского ЭКСПО «Межрегиональное сотрудничество между Китаем и Россией: возможности, потенциал, будущее» начал работу стенд Свердловской области, об этом сообщили на официальном портале правительства региона.



По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, цель участия в выставке – продвижение уральской продукции и услуг на рынке Китая. В ЭКСПО принимают участие более 20 компаний и организаций Среднего Урала, в том числе «Ирбитский молочный завод», разработчики программного обеспечения, а также руководители крупнейших вузов, медучреждений и туристических организаций.



Стоит отметить, что делегация Свердловской области будет работать на ЭКСПО с 14 по 17 июня.