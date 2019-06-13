Полицейские Свердловской области провели турнир по стрельбе накануне празднования столетия регионального ГУ МВД

11:28 | 15.06.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

К столетию ГУ МВД по Свердловской области полицейские провели Чемпионат по стрельбе из боевого оружия. Как сообщил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, праздник будет широко отмечаться 8 августа 2019 года.



В турнире участвовали более ста сотрудников территориальных ОВД, в том числе из Нижнего Тагила, Шали, Кушвы, Каменска-Уральского, Невьянска и других.



После торжественного открытия, во время которого замначальника профподготовки УРЛС главка Юрий Киуру провёл инструктаж и пожелал всем честной борьбы, участники начали соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова. Уточняется, что полицейским было необходимо произвести серию выстрелов с расстояния 25 метров. Они соревновались в стрельбе по неподвижной мишени (ПБ-1) и скоростной стрельбе с переносом огня по фронту после передвижения (ПБ-8).



Добавим, победители соревнований получили кубки и грамоты.