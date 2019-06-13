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22:25 | 14.06.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге рабочие убрали забор, огораживающий сквер на улице Шейкмана

Вместо чугунного забора каслинского литья на улице Шейнкмана поставят пластиковый, потому что так будет дешевле для бюджета Екатеринбурга. Такое решение было принято, когда несколько пролетов забора недавно украли.

«Стоимость металлического ограждения из чугунного литья выше стоимости металлического ограждения с пластиковым заполнением. Учитывая изложенное, а также в целях рационального использования бюджетных средств муниципального образования «Город Екатеринбург» на содержание ограждений по вышеуказанному адресу, установка металлических ограждений из чугунного литья нецелесообразна», - рассказали в Администрации.

В Администрации района также сообщили, что куски забора воровали постоянно. Полиция пыталась найти украденный элементы, связываясь с пунктами приема металлолома.

© «Вечерние Ведомости»

 


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