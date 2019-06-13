Цементовоз всмятку, а фура сгорела: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

На Екатеринбургской кольцевой автодороге на участке между Серовским и Московским трактами в пятницу вечером произошло страшное ДТП с участием КАМАЗа-цементовоза и фуры Mercedes. В результате аварии передняя часть цементовоза сильно пострадала.Водитель КАМАЗа по неизвестным причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение в фурой. Mercedes от сильного удара опрокинулся и загорелся.В результате аварии пострадал водитель цементовоза. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. По некотором данным, мужчина сейчас находится в реанимации.