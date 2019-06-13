В систему уральского «Автомобилиста» перешёл Дмитрий Жукенов

19:27 | 14.06.2019

Фото: ХК «Авангард»

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал двухсторонний контракт с центральным нападающим «Авангарда» Дмитрием Жукеновом. Соглашение рассчитано на два года. Подготовку к сезону Дмитрий начнет в составе «Горняка».



Дмитрий родился 24 марта 1997 года в Омске. Воспитанник «Авангарда». Центральный нападающий. Профессиональную карьеру начинал в «Омских Ястребах». За свою карьеру успел выступить за Chicoutimi Saguenéens в молодёжной лиге в Канаде. В КХЛ дебютировал в Омске. В прошлом году перешел в ханты-мансийскую «Югру», но затем отправился в чешскую лигу. Вернулся в Россию, подписав контракт с новокузнецким «Металлургом».



Отметим, Дмитрий выступал за юниорские сборные России, а в 2015 году на драфте НХЛ был выбран Vancouver Canucks. В сентябре 2017 года оказался лучшим новичком недели в НХЛ.