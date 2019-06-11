15 июня в екатеринбургский парк имени Маяковского можно будет приехать на бесплатном автобусе

18:00 | 14.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Администрация Екатеринбурга 15 июня запустит временный бесплатный автобусный маршрут № 6 «ЦПКиО – Центральная гостиница» для упрощенного проезда в парк имени Маяковского на традиционный праздник "Сабантуй".



Движение автобусов будет организовано с 10:00 до 23:00. Шаттлы будут следовать по маршруту: ЦПКиО (трамвайное кольцо) – Мичурина – Большакова – Восточная – Малышева – Центральная гостиница. Интервал движения автобусов 10-15 минут.



Маршрут ввели в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского – Декабристов, из-за которого в выходные изменяется схема движения трамваев и автотранспорта. А бесплатные автобусы позволят екатеринбуржцам посетить традиционный яркий праздник «Сабантуй».