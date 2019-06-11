На Сортировке в промышленной зоне появится пять многоэтажек

Промышленную зону на Сортировке планируют застроить многоэтажками. Согласно проекту, новый квартал планируют построить в границах улиц Пехотинцев, Надеждинской, Таватуйской, Сортировочной.На участке появятся пять 25-этажных домов. Площадь предполагаемой застройки составляет 215 гектаров, а площадь жилого фонда — 93 750 квадратных метров. В новые квартиры смогут заселиться порядка 3125 человек. Помимо жилых домов застройщик планирует построить детский сад на 175 мест и три пятиэтажных паркинга.Сейчас на данной территории находится несколько предприятий, «Мегамарт», детский сад и техникум. Новые жилые дома планируют построить на пустыре, находящемся в том же месте.