Сергей Баландин назначен первым заместителем главы екатеринбургской таможни

17:13 | 14.06.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге назначили первого заместителя главы таможни. Им стал Сергей Баландин, работающий в таможенных органах с 1997 года.



В период с 2013 по 2016 года Сергей Баландин занимал должность первого замначальника таможни. В 2016 году его повысили, и до 2019 года он был начальником Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В этом же году Баландин стал первым заместителем главы екатеринбургской таможни.



Сергей Баландин награжден медалями Федеральной таможенной службы (ФТС) «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», благодарностью и почетной грамотой ФТС России.