Новости дня
17:13 | 14.06.2019
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Сергей Баландин назначен первым заместителем главы екатеринбургской таможни
В период с 2013 по 2016 года Сергей Баландин занимал должность первого замначальника таможни. В 2016 году его повысили, и до 2019 года он был начальником Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. В этом же году Баландин стал первым заместителем главы екатеринбургской таможни.
Сергей Баландин награжден медалями Федеральной таможенной службы (ФТС) «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», благодарностью и почетной грамотой ФТС России.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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