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16:46 | 14.06.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС за получение взятки от пьяного водителя
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Сулейманов на момент совершения преступления занимал должность старшего инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.
Подсудимый 10 марта 2019 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил в районе перекрёстка улиц Токарей и Кирова автомобиль под управлением мужчины. Проверив документы, Сулейманов в ходе беседы выявил у последнего признаки алкогольного опьянения.
Водитель, опасаясь лишения прав и штрафа, предложил Сулейманову взятку в размере 50 тыс. рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Между инспектором ДПС и гражданином была достигнута договоренность о том, что денежные средства будут переданы после того, как 50 тыс. рублей будут сняты с банковского счета жены водителя. Через некоторое время денежные средства были переданы Сулейманову лично в качестве взятки.
В прокуратуре отмечают, что данное преступление было выявлено благодаря гражданской позиции жены водителя, которая сообщила в отдел полиции о вымогательстве у ее мужа денежных средств за несоставление протокола об административном правонарушении. Мужчина-взяткодатель не был привлечен к уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию преступления.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Константину Сулейманову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 2 года. Сулейманов взят под стражу в зале суда.
© «Вечерние Ведомости»
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