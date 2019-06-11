Жители Екатеринбурга рассказали о «резиновых школах» в видеообращении к президенту

16:38 | 14.06.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге родители детей из школы №181 записали видеообращение для «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Жители Краснолесья надеются, что своим видеообращением они привлекут внимание президента России к проблеме нехватки мест в екатеринбургских школах.



— В нашу единственную в Краснолесье школу № 181, рассчитанную всего на 800 учеников, 1 сентября придут учиться 2000 детей. Чиновники предлагают переделать под классы учительскую, кабинеты труда и даже детский бассейн. Местные власти без вашего вмешательства не в состоянии решить земельные споры с застройщиком и выделить место для строительства остро необходимых школ и садиков, — говорится в обращении.



Департамент образования заверил, что пристрой на 600 мест к школе №181 начнут возводить уже в июле. А летом 2020 года планируется построить новую школу в Академическом. По словам представителей департамента, такие действия смогут улучшить ситуацию.