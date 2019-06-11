Департамент Росприроднадора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности «Сухоложскцемент»

16:22 | 14.06.2019

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу провел плановую выездную проверку соблюдения требований законодательства РФ в отношении ОАО «Сухоложскцемент» – предприятие занимается производством цемента, разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых.



Как сообщает пресс-служба Департамента, в ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений требований природоохранного законодательства РФ. Из них 4 – в области охраны атмосферного воздуха, 1 – в области использования и охраны водных объектов, 3 – в области геологического надзора и охраны недр, 2 – в области обращения с отходами, 1 – в области платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки выдано 10 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.



По факту выявленных правонарушений планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностных лиц ОАО «Сухоложскцемент».