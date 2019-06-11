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22:20 | 13.06.2019
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге состоялась церемония открытия Международного боксёрского форума
На мероприятие съехались представители ведущих мировых боксёрских федераций: Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза, Президент Международной боксёрской федерация (IBF) Дэрил Пиплз, Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, Первый вице-президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хоусин Хоуичи, Генеральный секретарь Международной Федерации тайского бокса Стефан Фокс.
По словам генерального секретаря национальной федерации бокса Умара Кремлева, решения, принятые во время форума, помогут вывести на новый уровень развитие бокса.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время торжества пожелал участникам форума плодотворного, открытого обсуждения насущных вопросов для достижения взаимопонимания и принятия эффективных решений. Также Куйвашев отметил, что в регионе создаются все условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований на высочайшем международном уровне, а Екатеринбург стремится стать столицей единоборств в России. В этом году уральская столица также примет Чемпионат мира по боксу.
Напомним, Всемирный боксёрский форум будет проходить в Екатеринбурге до 16 июня.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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