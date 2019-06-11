В Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали дом

21:10 | 13.06.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Каменске-Уральском на улице Пугачева из-за пожара в 5-этажном жилом доме коридорного типа эвакуировали 11 человек.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пятерых жильцов пришлось выводить в специальных масках. Кроме того, одного из эвакуированных из горящей квартиры госпитализировали с ожогами.



На борьбу с пламенем были отправлены 17 человек личного состава и 6 единиц техники. С огнём пожарные справились за 15 минут.