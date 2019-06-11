Новости дня
21:10 | 13.06.2019
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали дом
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пятерых жильцов пришлось выводить в специальных масках. Кроме того, одного из эвакуированных из горящей квартиры госпитализировали с ожогами.
На борьбу с пламенем были отправлены 17 человек личного состава и 6 единиц техники. С огнём пожарные справились за 15 минут.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:10 | 13.06.2019
В Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали дом
20:41 | 13.06.2019
В Свердловской области в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик
18:26 | 13.06.2019
В Перми закрывается на лето движение транспорта по Крупской
18:23 | 13.06.2019
В Екатеринбурге определили лучшие больницы
18:20 | 13.06.2019
Депутаты Пермской городской Думы приняли участие в форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса»
18:16 | 13.06.2019
В этом году события фестиваля «Пермский период. Новое время» развернутся на новых площадках
18:10 | 13.06.2019
В Перми состоялось первое крупное мероприятие IV городского исторического форума «История медицины и образования города Перми»
17:49 | 13.06.2019
Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию
17:31 | 13.06.2019
Жительницу Екатеринбурга обязали заплатить 50 тысяч за штрафстоянку
17:06 | 13.06.2019
В ДТП на ЕКАДе пострадала беременная женщина и ее 11-летняя дочь
17:01 | 13.06.2019
Овощи из-под полы: в Екатеринбурге общественники и журналисты провели рейд по незаконной торговле
16:41 | 13.06.2019
У набсовета фонда «Золотое сечение», который возглавляла Ольга Глацких, появился новый руководитель
16:23 | 13.06.2019
В Зауралье мать пятерых детей посадили за невыплату алиментов
16:07 | 13.06.2019
Максим Решетников: Современный бизнес должен мыслить глобально
15:59 | 13.06.2019
Пермские легкоатлеты завоевали медали на окружных соревнованиях
15:53 | 13.06.2019
Священник посоветовал росгвардейцам не употреблять алкоголь и наркотики
15:51 | 13.06.2019
Пермяков приглашают на представления нового фонтана
15:34 | 13.06.2019
Главный претендент на победу в выборах губернатора Курганской области сдал документы в избирком
15:31 | 13.06.2019
Благодаря лесовосстановительным работам в Пермском крае высажено порядка 11 млн сеянцев
15:23 | 13.06.2019
Свердловские власти расширят круг льготников, которым вернут деньги за цифровые приставки
15:14 | 13.06.2019
В Кургане пройдет благотворительная акция для детей
15:09 | 13.06.2019
В Екатеринбурге запустят трамвай для начинающих сомелье
14:37 | 13.06.2019
Федеральные законы тормозят развитие туризма
14:08 | 13.06.2019
Свердловская областная больница выплатит компенсацию за неудачную операцию на глазах
13:53 | 13.06.2019
Власти Свердловской области потратят миллион на инвентаризацию объемов выброса парниковых газов