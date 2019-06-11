Полицейские в Екатеринбурге разыскивают ушедшую из дома 15-летнюю девочку

18:59 | 13.06.2019

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Накатову Татьяну Васильевну, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Уточняется, что за помощью в полицию обратилась мама Татьяны ещё 9 июня, после того как подросток ушел из дома.



Рост девочки 164 см, у неё худощавое телосложение, рыжие волосы, серые глаза. Татьяна была одета в чёрные брюки, кроссовки, ветровку и футболку с принтом в виде тигров.



Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны сообщать по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 либо 02.