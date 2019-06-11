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18:59 | 13.06.2019

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейские в Екатеринбурге разыскивают ушедшую из дома 15-летнюю девочку

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Накатову Татьяну Васильевну, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Уточняется, что за помощью в полицию обратилась мама Татьяны ещё 9 июня, после того как подросток ушел из дома.

Рост девочки 164 см, у неё худощавое телосложение, рыжие волосы, серые глаза. Татьяна была одета в чёрные брюки, кроссовки, ветровку и футболку с принтом в виде тигров.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Татьяны сообщать по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 либо 02.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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