В Екатеринбурге почтят память жертв политических репрессий 1930-1950-х годов

18:41 | 13.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в 13:00 на Мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов пройдёт траурная панихида, об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга.



Отмечается, что для родственников и желающих почтить память политрепрессий, горадминистрация совместно с Ассоциацией жертв политических репрессий организует бесплатный выезд на автобусах на 12-й километр Московского тракта. Транспорт стартует в 12:00 от здания администрации, обратно автобусы поедут в 14:05. Воспользоваться автобусами смогут более 500 человек.



Напомним, в уральской столице живут более 4 тысяч 500 реабилитированных и около 1 тысячи 800 лиц, которые пострадали от политрепрессий.