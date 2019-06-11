В Екатеринбурге определили лучшие больницы

18:23 | 13.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Жители Екатеринбурга накануне дня медицинского работника выбрали лучшие медицинские учреждения. Как сообщили в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 20 тысяч человек.



В номинациях «Лучшая детская больница» и «Лучшая детская стоматология» победила Детская городская больница №8. «Больницей с лучшим сервисом» и диагностикой стала Центральная городская больница №7. Лучшее медучреждение в области лечения аллергии и оториноларингологии стала Центральная городская клиническая больница № 6, в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний – Детская городская клиническая больница №11, а в области реабилитации – Центральная городская клиническая больница №3.



Стоит добавить, что в конкурсе «Клиника года», где горожане определяют лучшие медучреждения, больницы Екатеринбурга принимают участие впервые.