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17:31 | 13.06.2019
Фото: mmk-mission.ru
Жительницу Екатеринбурга обязали заплатить 50 тысяч за штрафстоянку
Как рассказывает девушка, Nissan она купила весной 2019 года за 300 тыс рублей для того, чтобы перепродать. Это ответственное дело она поручила своему другу, работавшему в автосалоне. Тот привел машину в товарный вид, но продать авто не смог, поэтому женщина решила взять это в свои руки. В итоге покупатель нашелся, но продать машину девушка не смогла, потому что клиент не нашел машину на той стоянке, где она должна быть.
В результате выяснилось, что друг пострадавшей дал покататься на Nissan своей знакомой. Последняя попала в ДТП, и машину увезли на штрафстоянку.
Теперь владелица автомобиля, с помощью юриста, подала в суд на своего друга и на девушку, с веселой поездки которой началась эта история. Скорее всего, сумму, которую заставляют платить владелицу, взыщут с виновницы ДТП.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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