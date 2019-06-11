У набсовета фонда «Золотое сечение», который возглавляла Ольга Глацких, появился новый руководитель

16:41 | 13.06.2019

Фото: ruspekh.ru

По данным, опубликованным на официальном сайте организации, пост председателя фонда занял министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Ранее «Золотое сечение» возглавляла Ольга Глацких.



Деятельностью центра «Золотое сечение» заинтересовались после скандала с Глацких. Прокурорская проверка показала, что в 2018 году. на работу с одаренной молодежью профильный департамент и фонд «Золотое сечение» получили около 131 млн рублей из регионального бюджета. Отмечается, что на организацию образовательных смен, в стоимость которых входили проживание и питание одаренных подростков, было потрачено около 99 миллионов. Среди детей, которым оплатили проживание, были те, кто вообще не приезжал на смены.



На образовательные услуги потратили 21 миллион рублей, на оплату педагогов всего 4,1 миллиона. Кроме того, как говорится в документе, фонд «Золотое сечение» неправомерно израсходовал 1,8 млн рублей на проживание и питание своих сотрудников. 5,2 млн рублей были израсходованы на аренду жилых помещений.



Также проверку расходования бюджетных средств организацией провело Министерство финансов Свердловской области, и тоже выявило нарушения в работе фонда.