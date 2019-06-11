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11:54 | 13.06.2019

Фото: Альтапресс

На перекрестке Декабристов и Белинского в Екатеринбурге автомобиль провалился в асфальт

Автомобиль был припаркован на стоянке около магазина. По словам его владелицы, асфальт провалился под машиной прямо на глазах.

Инцидент произошел около двенадцати часов ночи. Владелица машины отметила, что, когда она только вышла из магазина, обвал был меньше. Яма увеличилась в размерах, пока женщина доставала телефон. Обвал почти дошёл до колёс. Автомобиль вовремя успели отогнать.

Интересно, что в конце мая похожий случай произошёл на ВИЗе. Под землёй оказались передние колеса серебристого Mitsubishi Lancer.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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