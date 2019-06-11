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11:24 | 13.06.2019
Фото: E1.RU
Пенсионер из Екатеринбурга стал чемпионом Европы по гиревому спорту
Интересно, что до этого мужчина 20 лет не участвовал в соревнованиях и не занимался спортом из-за травмы: во время строительства дома он сорвался с 13 метровой высоты и повредил позвоночник.
В ноябре 68-летний Ашихмин собирается на чемпионат мира в Сербию. В целом, он брал призовые примерно в сотне соревнований, среди которых шесть мировых первенств : Латвия, Германия, Южная Корея, Казахстан, Ирландия. Кстати, Сергей Ашихмин является первым мастером по гиревому спорту в Свердловской области.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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