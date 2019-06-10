Уральский космонавт Сергей Прокопьев открыл выставку в Екатеринбурге

19:01 | 12.06.2019

Фото: ria.ru

Сегодня, 12 июня, в Екатеринбурге космонавт Сергей Прокопьев открыл выставку, посвященную своему полёту на МКС.



По словам космонавта, выставка стала первым шагом к созданию музея космонавтики в столице Урала. В музее космонавт планирует открыть научно-технический центр для детей, где они смогут заниматься робототехникой, изучать астрономию и космонавтику.



Стоит отметить, что экспозиция приурочена к годовщине полёта Прокопьева в космос. Здесь жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть фотографии с отправления космического корабля, жизни на МКС и возвращения на Землю. Кроме того, во время открытия, Прокопьев передал перчатку, в которой впервые выходил в открытый космос, в дар будущему музею.