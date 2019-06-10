В Екатеринбург для участия в Международном боксерском форуме прибыл Рой Джонс

18:40 | 12.06.2019

Фото: 24smi.org

Рой Джонс-младший приехал в уральскую столицу для участия в Международном боксёрском форуме.



В ближайшее время экс-чемпион мира в пяти весовых категориях планирует посетить исторические достопримечательности Екатеринбурга. Кроме того, боксёр поздравил россиян с национальным праздником, днём России, который отмечается сегодня, 12 июня.



Напомним, II Международный боксёрский форум будет проходить столице Урала с 12 по 17 июня. На мероприятии встретятся главы и участники ведущих организаций - IBF, WBC, WBO и WBA, олимпийские чемпионы и чемпионы мира в профессиональном боксе.